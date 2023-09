Kirtagsbaum geschnitten „Baum fällt!“ in St. Georgen

Erfolgreich umgeschnitten. Manuel Nährer, Selina Graf, Daniel Freismuth, Oliver Mancs, Sarah Artner und Hannah Vachut (v.l.) mit den Resten des Kirtagsbaumes. Foto: BVZ, Daniel Freismuth

A m Freitag wurde der Kirtagbaum am Sportplatz in St. Georgen vom Jahrgang 2002 um geschnitten. Sie waren auch für den Umzug und das Aufstellen des Baumes am Kirtagswochenende Ende April 2023 verantwortlich.