Kroatische Chor-Kultur begeisterte in Klingenbach

Dem Publikum bot sich dabei ein besonderes Konzerterlebnis - elf Gruppen aus dem Burgenland, aus Kärnten, der Slowakei, Ungarn und Kroatien stellten ihr Können im Klapa-Gesang eindrucksvoll unter Beweis. Die Musik der Klapas, - ursprünglich reine A-capella-Männerformationen, - hat ihre Wurzeln in Süddalmatien, „wird aber auch bei uns immer beliebter“, wie HKD-Sekretär Martin Kerstinger im BVZ-Gespräch hervorstrich.

Längst haben mittlerweile auch Frauen diesen Chor-Gesang für sich entdeckt - so war etwa auch aus dem Bezirk Eisenstadt eine Damen-Klapa - „Evo Nas“ aus Trausdorf - im Einsatz. Dargeboten wurden hauptsächlich kroatische Volkslieder, aber auch Pop-Lieder aus Kroatien. Zum Abschluss des Events spielte die Tamburica-Band Trešnja aus Zagreb zum Tanz auf.

Das Klapa-Festival findet jährlich in einem anderen Bezirk des Landes statt. „Nur während Corona mussten wir einmal pausieren“, so Kerstinger: „Nächstes Jahr wird wieder das Südburgenland an der Reihe sein. Wo genau das Festival stattfinden wird, steht derzeit aber noch nicht fest.“