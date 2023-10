Nicolas Altstaedt: Für das Cello geboren

„Musik ist die stärkste intuitive Kraft, die einen Menschen ergreift - und das ohne die Notwendigkeit einer intellektuellen Vorbildung.“ Mit diesem Ausspruch zeigt Nicolas Altstaedt seine unendliche Liebe zu seiner Kunst. Schon im Alter von sechs Jahren spürte er, dass er vom Csello auserwählt war. So kam er schon früh in den Genuss von großen Künstlern lernen zu dürfen. Sein erster Lehrer war ein Barockcellist, der ihm die historische Aufführungspraxis näherbrachte. Mittlerweile ist das Repertoire von Nicolas Altstaedt äußerst vielfältig. Musik aller Epochen interpretiert er, mit einer besonderen Leidenschaft für Kammermusik. So war es ihm ein Pläsier, 2012 die musikalische Leitung des Kammermusikfestivals Lockenhaus zu übernehmen, dessen bezaubernde Intimität er schätzt und die er als kostbaren Schatz bewahren will. Mit den renommiertesten Orchestern der Welt spielt er - den Wiener, den Londoner und den Münchner Philharmonikern, der Washington National Symphony, dem Detroit Symphony Orchestra, den Orchestern der BBC und vielen andere. Die Österr.-Ungar. Haydn Philharmonie führte er künstlerisch von 2017-2021 an.

Faszinierende musikalische Übereinstimmung

Nicolas Altstaedt unter tosendem Applaus nach Joseph Haydns "Paukenwirbel" Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Diese jahrelange, künstlerische, intime Beziehung spürte man, als Nicolas Altstaedt am Sonntag Abend mit der Haydn-Philharmonie sein Konzert am Violoncello gab. Auf unvergleichliche, fast erotisch anmutende Weise entlockte er mit dem Bogen und seinen Fingern seinem Instrument Töne, welche die anwesenden Liebhaber klassischer Musik zu Beifallsstürmen veranlassten. In Tschaikowskis: Variationen über ein Rokoko-Thema in A-Dur op. 33 und in Camille Saint-Saens: Cellokonzert Nr. 1 in a-Moll brillierte er am Cello - umgeben vom großen, voller Hingabe musizierenden Orchester der Haydn-Philharmonie. Zu Joseph Haydns: Symphonie Nr. 103 „Paukenwirbel“ fungierte er als begnadeter Dirigent. Jede kleinste Bewegung mit der Hand, mit dem Kopf, selbst jeder Wimpernschlag vermochte es, sein Orchester zu einer virtuosen, faszinierenden Einheit verschmelzen zu lassen. Welch wahrer Kunstgenuss, der geboten wurde!

Die Österr.-Ungar. Haydn Philharmonie tritt nun eine Konzertreise nach Oberösterreich, Vorarlberg und in die Dresdner Frauenkirche an, auf der sie als kulturelle Botschafter des Burgenlandes musikalische Freuden verbreiten wird.