Eine Ode an den Streckhof

Heutzutage gibt es im Burgenland architektonisch eine große Auswahl: hunderte Jahre alte Bauten ebenso wie klassische Einfamilienhäuser bis hin zum hochmodernen Bau, der technisch keine Wünsche offenlässt.

Der Eisenstädter Architekt Klaus Jürgen Bauer hat darauf eine eindeutige Antwort: Ja! Und nicht nur das, der Streckhof wird wieder populär. „Die Gründe für dieses Revival sind, dass die Lebensumstände für junge Menschen wieder denen annähern, die wir bei der Entstehung der Streckhöfe hatten: Der Grund wird immer schwerer leistbar, die Energie wird teuer und Neubauten sind im Nordburgenland mittlerweile nicht mehr unter einer halben Million zu haben. Da wird das Reparieren der alten Häuser wieder attraktiv“, so Bauer.

Die Entstehungsgeschichte dieser Bauform geht auf Kaiser Josef I. zurück, der Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts, diese Bauart einführte. Aufgrund von Kriegen mussten Teile des Reichs wieder neu angesiedelt werden. So kommt es, dass der Streckhof auch in Ungarn, Serbien und Rumänien (damals Teile des Reiches) zu finden ist. Klassischerweise findet man im vorderen Bereich der schmalen, aber langen Grundstücke die Wohnräume, während angrenzend nach hinten Stallungen und Schupfen errichtet wurden. Vor allem diese Wirtschaftsgebäude können bei entsprechender Anpassung viel Wohnraum bieten.

Foto: BVZ

Auch wenn es noch in fast jedem Ort diese Streckhöfe gibt, sind sie oft nicht mehr im besten Zustand, da sie vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht mehr dem allgemeinen Geschmack entsprachen und so aufgegeben wurden. „In den 1970er Jahren wurden dann die Straßen asphaltiert, der Wohlstand zog ein und es entwickelten sich eine richtige Aversion gegen den „rückständigen“ Stil der „ärmlichen Vergangenheit“, sie wurden abschätzig „Kothäuser“ genannt“, erklärt Architekt Klaus Jürgen Bauer.

Gerade wegen dem Alter schrecken viele auch vor dem „Reparieren“ zurück: Meist wurde in den Wänden verschiedenstes Material verbaut, dass gerade zur Hand war, außerdem sind die Wände oft schief und auch nass und es gibt kein Fundament. Hier macht Bauer aber Mut: „Das Hauptproblem ist eigentlich, dass man niemanden mehr findet, der das Handwerk noch kann. Die meisten Streckhöfe sind um 1800 aus Stein, Lehm und Ziegeln entstanden, verputzt wurde mit Kalk und Lehm. Wir brauchen beim Reparieren den echten Kalk, nicht den modernen, angereicherten, der die Wände verklebt und daher zum Schwitzen bringt. Aber: Wer kann heute noch mit Kalk verputzen? Das Wissen ging verloren“, erklärt Bauer.

Foto: BVZ

Auch Renovierungssünden der 1960er und 70er Jahre macht er für den schlechten Zustand vieler Streckhöfe verantwortlich: Kunststofffenster würden verhindern, dass Luft in den Räumen zirkuliert, und daher würden die Wände anfangen zu schwitzen. Steht ein Streckhof lange leer, komme es ebenfalls zu Schäden, die einen Abriss notwendig machen können.

Bauer ist es grundsätzlich ein Anliegen, so viele Streckhöfe wie möglich zu erhalten und zu restaurieren. Er freut sich, dass es vor allem unter jungen Menschen hier wieder ein Umdenken gibt. Und er stellt fest: „man muss beim Reparieren die richtigen Dinge tun. So liegt man in etwa beim halben Preis von einem Neubau und in der Regel ist nicht viel zu tun. Wenn man Strukturen vom Neubau auf einen Altbau anwendet, wird es teuer.“ Daher bietet er auch Beratungen an, wie dies gemacht werden kann. Wichtig ist ihm, Dinge zu erhalten, da „sonst in einigen Jahrzehnten nichts mehr da ist, wenn man alles abreißt. Außerdem ist ein Abriss und Neubau sehr energieintensiv, da altes Material entsorgt und neues hergestellt werden muss“, so Bauer.

Foto: zVg

Er verfasste zum Thema „Streckhof“ außerdem zwei Bücher, eines für Erwachsene, eines für Kinder, um die Bedeutung dieser Bauart wieder ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Gerade Kinder müssten bereits mit dem kulturellen Gut „Streckhof“ vertraut gemacht werden, um diese Gebäudeform auch zu erhalten. Das Buch gestaltete Künstlerin Carola Hesse. Im Zuge dessen gibt es derzeit auch eine Ausstellung zum Kinderbuch „Streckhöfe mit Gisa, der Architekturgans“ im ArichtekturRaum Burgenland in Eisenstadt, die kindgerecht den Aufbau des Streckhofs und die verschiedenen Funktionen der einzelnen Bereiche erklärt, denn „man kann mit Baukultur nicht früh genug anfangen. Kinder sind die zukünftigen Bauherren“, so Bauer. (Informationen dazu siehe Infobox.) „Streckhöfe machen unsere burgenländische Identität aus. Es ist ein Stich ins Herz, wenn das weg ist, weil es auch unsere Kultur ausmacht“, stellt Bauer fest.

Zusätzlich dazu plant er einen „Ausbildungsstreckhof“ im Bezirk. Ein alter Streckhof dient hier als Lehrmeister: in einzelnen Kursen will er Interessierten die verschiedenen Arbeitsschritte und alten Techniken am praktischen Beispiel lehren.

Die Ausstellung für Kinder kann bis Ende Juni besichtigt werden. Sie ist Donnerstags zwischen Neun und 14 Uhr und Samstags zwischen elf und 17 Uhr geöffnet. Sie ist als Wanderausstellung konzipiert, die auch von Schulen ausgeborgt werden kann. Nähere Infos dazu bei ArchitekturRaum Burgenland. Architekturraumburgenland.at