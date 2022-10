Der EisenStadtWein wird ein Zechmeister

Werbung

Seit 2016 – anlässlich 1.700 Jahre Heiliger Martin – gibt es den „EisenstadtWein“, der seither jedes Jahr aus einem anderen Eisenstädter Stadtteil kommt. Heuer war turnusmäßig wieder Kleinhöflein an der Reihe. Wer hier Wein macht, ist nicht nur mit besten Lagen, sondern auch einem gesunden Wettkampfgeist ausgestattet, es ging also am vergangenen Donnerstag zur Verkostung.

Weinbauvereins-Obmann Kurt Kaiser lud in sein Winzerschlössl, wo zwölf eingereichte Proben verkostet und nach einem 100 Punkte-System bewertet wurden. Das Niveau war hoch, alle Proben wurden im Schnitt zumindest mit „sehr guter Qualität bewertet.

Ins Stechen schafften es je zwei Weine von Arnold Hebenstreit (Weißburgunder und Chardonnay) sowie Jürgen Zechmeister und Theresia Hofleitner-Bartmann (Weißburgunder und Gemischter Satz). Drei von den Weinen waren bereits fast fertig ausgebaut, bei dieser Verkostung fing sozusagen der frühe Vogel den Wurm. Siegerwein war schließlich der Gemischte Satz des Weinguts Zechmeister.

„Eine schöne Auszeichnung“, freuten sich die Gewinner. Bürgermeister Thomas Steiner gratulierte: „Eisenstadts köstlicher Botschafter kommt heuer aus dem Weinkeller von Jürgen Zechmeister. Es ist ein großartiger Gemischter Satz, der zu Martini wieder der Öffentlichkeit vorgestellt wird.“

