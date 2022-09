Von der Garage in die Welt: 25 Jahre Lehner Electronics

Hans Lehner fing an, wie Apple-Gründer Steve Jobs oder Microsoft-Erfinder Bill Gates: zu Hause in der Garage. „Wir haben uns ein Fenster reingemacht, damit wir etwas Licht haben. Das hat gereicht für uns Drei“, erzählt Lehner von den Anfängen von „Lehner Electronics“ 1997 in der Garage seines Hauses in Kleinhöflein.

Selbstständig wollte er länger schon werden, der „eigene Chef sein“, das ist für einen gut organisierten Menschen wie Lehner ein Traum.

Auch Wirtschaftskrisen hat Lehner – Jahrgang 1968 – schon einige erlebt. „Es hat uns schon ordentlich durchgebeutelt, ich plane aber sehr vorsichtig, wir sind mit einem leichten Minus durch die Wirtschaftskrise von 2008 gekommen. Seither haben wir im Schnitt ein Plus von 14 Prozent“, ist Lehner stolz. Selbst Corona sei „nicht so dramatisch gewesen“: „Mit der öffentlichen Unterstützung haben wir das gut überstanden.“

65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt Lehner in Großhöflein und Westungarn. „Als wir das Werk eröffnet haben, war das Lohnverhältnis in Ungarn ein Viertel zu dem bei uns. Es herrschte enormer Leistungsdruck am Markt, also haben wir uns entschieden, in Ungarn zu produzieren“, blickt Lehner auf seine Expansion nach Nagycenk im Jahr 2014 zurück. Heute ist er heilfroh darüber, schon alleine räumlich: „Wir würden sonst aus allen Nähten platzen“.

Trotz Welt-Erfolg ein Familienbetrieb geblieben

Die globale Wirtschaft habe sich aber verändert, westungarische Löhne sind bereits auf der Hälfte des österreichischen Lohnniveaus, auch in China bewegt man sich in diese Richtung. „Ich glaube, in Zukunft wird wieder wesentlich mehr in Österreich gefertigt werden“, ist sich Lehner sicher.

Trotz seiner Größe ist Lehner Electronics ein Familienbetrieb geblieben, Gattin Regina, Tochter Carina und Sohn Christian arbeiten in der väterlichen Firma mit. Auch neue Leute werden regelmäßig gesucht. „Ich bin mit dem Ausbildungsniveau der HTL zufrieden. Generell sind mir ausgelernte Fachkräfte sogar lieber, als Leute, die mit einem Master von der FH kommen“, muss Lehner ein bisschen lachen.

Für junge Menschen, die mehr auf Work-Life-Balance achten, ist die Arbeit attraktiv: „Wir haben nur eine Schicht, am Freitag um 13 Uhr geht es ins Wochenende.“

Bereut hat Lehner seinen Schritt in die Selbstständigkeit nie, „obwohl manche bei mir besser verdienen als ich selber“.

