KLAR!-Gemeinden rüsten sich gegen extreme Hitze

Fünf Gemeinden am Fuße des Leithagebirges – Wimpassing, Hornstein, Neufeld, Steinbrunn, Zillingtal – haben sich zur „Klimawandel-Anpassungs-Modellregion“, kurz KLAR! Leithaland, zusammengeschlossen.

Über die Modellregion können auch direkt Förderungen für Investitionen zur besseren Bewältigung der Klimaerwärmung beantragt werden.

In mehreren KLAR!-Gemeinden hat man sich nun dem Thema Hitzeschutz verschrieben und bereits zum zweiten Mal Förderungen lukrieren, mit denen nun Projekte in Hornstein, Steinbrunn und Zillingtal realisiert werden sollen.

Mehr Schatten und Trinkwasser für Freizeitanlagen

In Hornstein wird im Bereich des Funparks ein Pavillion errichtet, „um en Hitzeschutz der Teilnehmer zu gewährleisten. Der Pavillon wird an die bestehenden Radwege angebunden und mit Sträuchern mit essbaren Früchten“, heißt es dazu von KLAR!. In Steinbrunn werden Fördergelder für die Pflanzung von schattenspendenden Bäumen und Sträuchern verwendet - etwa in der Seesiedlung, bei den Spielplätzen Neue Siedlung und Fabriksgasse oder am Schulplatz. Also überall dort, wo „häufig Kinder und Erwachsene im Freien“ unterwegs sind.

In Zillingtal wird die Terrasse des Kindergartens beschattet, damit die Kids auch an heißen Tagen draußen spielen können. Zudem wird ein Trinkbrunnen beim Kinderspielplatz in der Bachgasse installiert.