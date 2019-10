Der Autofahrer gab laut Polizei an, er habe die Frau aufgrund der tief stehende Sonne übersehen. In Folge dessen sei es zu einem seitlichen Zusammenstoß gekommen. Der 50-Jährige war zudem leicht alkoholisiert, wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag gegenüber der APA berichtete.

Die 52-jährige Radfahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Sie war laut Polizei nicht ansprechbar. Ein Notarzt, die Polizei und mehrere First Responder waren im Einsatz.