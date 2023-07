Elvis-Interpret Lucky Dean Luciano: „Es sind die leisen Töne“

Die Worte stammen von Christian Lackinger, vielen besser bekannt als Lucky Dean Luciano - seines Zeichens Elvis-Interpret. Man muss zugeben, dass unsere Zeit geprägt ist von Egoismus. Schrill, laut, derb, - diese Adjektive kommen einem zwangsläufig in den Sinn. Wo ist er geblieben der Charme der 50er und 60er-Jahre? Man kann ihm nachspüren bei den Auftritten von Christian und seinen Bandkollegen - den Memphis Bandits, wenn sie Songs von Elvis oder aber auch von Peter Alexander zum Besten geben.

Weißes Hemd, schwarzer Anzug, eine Frisur bei der man sich nicht fragt: „Hat er sich heute schon gekämmt?“ Es war eine Zeit, da haben Männer sich noch Mühe gegeben, sich für die Damenwelt adrett herzurichten. Türe aufhalten, in den Mantel helfen und der Handkuss standen an der Tagesordnung. Manchmal frage ich mich, ob ich in die falsche Zeit hineingeboren wurde. Ich liebe Petticoatkleider, ja lacht nur, auch Lockenwickler, die bezaubernde Locken machen - ein Handkuss geht mir über alles ;-).

Charme ist es, der der Welt das gewisse Etwas gibt. Die leisen Töne, das zueinander lieb Sein, niemanden zu kränken und zu verletzen. Vielleicht geben wir uns Mühe, ihn wieder ein bisschen in unsere Zeit zurückzuholen. Am Ende des Abends war ich glücklich, so liebe Menschen kennengelernt zu haben. Und den Handkuss habe ich auch noch bekommen - vom Vater von Christian Lackinger, einem wahren Gentleman, der anscheinend alles richtig gemacht hat.