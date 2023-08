Kolumne Nix Besseres als Unfug im Sinn

Driften, Quietscherl, Deutschrap aus den Boxen - für viele Jugendliche spielt sich das Leben auf Parkplätzen und im Auto ab. Foto: Dall E (AI generiert)

1:30 Uhr in der Früh: Autoreifen quietschen, Deutsch-Rapper mit zweistelligem IQ werden vom Subwoofer im Kofferraum übertönt, dazu ein Kickerl am Parkplatz neben dem Wohnblock. Suchen Sie es sich aus, dieses Szenario könnte in Eisenstadt, Neufeld, Siegendorf oder sonst wo stattfinden – und findet auch so statt.

Dass sich die Bewohner nicht sonderlich darüber freuen, ist nur logisch – als Anrainer des Landesregierungs-Parkplatzes kann ich ein Lied davon singen. Seit der bisherige Treffpunkt „Merkur-Parkplatz“ videoüberwacht ist und dank rigoroser – rechtlich strittiger – Straflawinen ist der ehemalige Hotspot heute nachts großteils auto- und lärmfrei. Da haben wir auch schon den Kern des Problems gestreift. „Ned in meiner Gossn“ ist wohl der ur-burgenländische Ansatz, wenn es einmal laut wird. Gesellschaftliche Probleme werden oft verdrängt, nicht angegangen oder gar gelöst. Freilich sollen sich die jungen Leute wo treffen können. Angesichts der davongaloppierenden Inflation wohl eher nicht im fancy Innenstadt-Lokal. Dort will man keine Jugendlichen, die haben wenig Geld und sind laut – pfui. Kolumnist Peter Wagentristl - hier bei einem Crooked Grind in der ehemaligen Pöttschinger Skatehalle - ist eher beim "Xindl" als bei den "Großkopfaten" anzutreffen. Foto: Foto: Ostertag Die FPÖ Neufeld kampagnisiert derzeit gegen angeblich kriminelle Jugendliche, die sich im Ort „aufführen“. Der Vorschlag auch hier: mehr Polizei! Oder gar eine Bürgerwehr? Die Stadt will ebenfalls mehr Polizei, aber auch auf Streetworker setzen. Vielleicht sollte man mit, statt nur über diese „Problem-Kids“ reden – immerhin die Zukunft unserer Gesellschaft. Ihnen einen Platz geben. Auch ermöglichen: „So geht's!“ Und nicht nur verbieten: „So nicht!“ „Aus den Augen, aus dem Sinn“ funktioniert vielleicht heute. Vielleicht auch noch morgen. Aber irgendwann fällt uns diese Ignoranz auf den Kopf. Mit Sicherheitspolitik kann man Symptome bekämpfen. Die darunterliegenden Ursachen dagegen nur mit Sozialpolitik. Die Pariser Banlieus lassen grüßen. Nicht jung, aber junggeblieben, schreibt Peter Wagentristl seine Kolumne aus der Zwei-Meter-Perspektive, aber auch von ganz unten.