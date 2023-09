Je mehr man weiß, desto weniger kennt man sich aus

Als Online-Chef vom Tag und Soziologie-Studienabbrecher fasziniert mich das Userverhalten unserer Leser. Warum ein Abba-Konzert ohne Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid scheinbar unsere Leserschaft mehr interessiert als sorgfältig ausrecherchierte Artikel über Politik und Wirtschaft verstehe ich einfach nicht. Soll so sein, soll doch jeder lesen was er mag.

Abba-Konzert Die ungebrochene Magie von ABBA war in Eisenstadt zu erleben

Ein Thema, das im Burgenland wirklich niemanden kalt lässt: der Neusiedler See. Außer Verkehr und Kulinarik interessiert im Land der Pendler und Genießer kaum ein Thema mehr als der Neusiedler See. Das zeigen alle Parameter: Aufrufzahlen, Shares, Likes, Kommentare und vor allem hitzige Diskussionen. Egal ob Ahnungsloser oder Experte, jeder hat eine Meinung.

Naja, wenn man zwei Experten fragt, erhält man aber auch häufig drei Meinungen. Und am vortrefflichsten lässt es sich über den geplanten Seezufluss streiten. Denn: niemand weiß, was passiert, wenn wir dem See in seinem jetzigen Zustand Millionen Liter Donauwasser zuführen. Mehr als einen „educated guess“ – oder auch völlig uninformierte Theorien – gibt es nicht. Es hat noch niemand gemacht. Da gilt es der Wissenschaft zu vertrauen. Wer die Welt des Faktischen verlässt, der findet schwer zurück. Mit Globuli gegen Krebs, Masern-Partys gegen die WHO oder Antisemitismus gegen „die da oben“ – wer einmal so eine Position eingenommen hat, ist für rationale Argumente kaum zugänglich.

Historische Dokumente Krankheiten, Ackerbau, tote Fische: Als der Neusiedler See verschwand

Das ist aber genau die Krux: zu sagen, man soll der Wissenschaft blind vertrauen, ist doch etwas zu stark vereinfacht.

Ein paradoxes Beispiel: Gleich zwei untadelige Professoren unterstellten dem Land offen, die Studien zum Seezufluss „bereits mit dem Ergebnis in Auftrag gegeben“ zu haben. Autsch. Damit attestierten sie Kollegen – denn die Studie kommt auch nicht von Astrologen, sondern ausgewiesenen Experten – den Boden der Wissenschaft zu verlassen. Und wem glaubt man jetzt? Die wenigsten von uns wissen besser als die drei hier namentlich nicht erwähnten Experten, wie der Chemismus des Neusiedler Sees bei der Zuführung von kalkhaltigerem Wasser reagiert. Auch wenn es manche glauben.

Esterhazy und WKO Diskussionen um Zukunft des Neusiedler Sees in Trausdorf und Rust

Ich geb's zu: ich war eigentlich ziemlich sicher, dass der Seezufluss im Interesse von Wirtschaft und Politik erfunden wurde, nicht zum Wohle des Sees. Ich habe das Thema ja schon mit wirklich, wirklich vielen See-Menschen diskutiert: Fischern, Touristikern, Politikern, Wirtschaftstreibenden, Seglern, Fährbetreibern, Umweltschützern, Ornithologen, und, und, und. Mittlerweile traue ich mich zu sagen: Ich habe absolut keine Ahnung. Da steh ich nun und fühle mich ein bisschen wie Faustus – nur ohne Magister, Bachelor gar.

Ein unbefriedigendes Resümee für diese Kolumne? Das finde ich auch.

Redakteur und Online-Chef vom Tag Peter Wagentristl schreibt in seiner unregelmäßig erscheinenden Kolumne „Aus der zwei Meter-Perspektive, aber auch von ganz unten.“ Nächste Woche finden Sie hier wieder süßen Baby-Content von Redaktionsleiter Markus Kaiser.