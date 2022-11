Bizarrer Arbeitsmarkt

Unsere Arbeitswelt befindet sich im Umbruch. Twitter kündigt die Hälfte der Belegschaft per Mail, Meta (ehemals: Facebook) entlässt 10.000 Mitarbeiter. Aber auch aus dem kleinen Burgenland gibt es ähnliche Meldungen wie bei den „Big Five“. Der Armaturenhersteller Kludi, größter Arbeitsgeber in Hornstein, baut 80 von 140 Jobs ab, Leykam überlegt, das Werk in Müllendorf gänzlich zu schließen.

Die Wirtschaft stagniert oder schrumpft gar, die Inflation frisst das Ersparte vom Konto und gleichzeitig klagen unzählige Branchen über Fachkräftemangel. Es scheint paradox: die Prognosen sagen steigende Arbeitslosenzahlen vorher, bei den Unternehmen grassieren einerseits Kündigungswellen, anderswo wird vergeblich nach Mitarbeitern gesucht. Von Krise zur Krise plagt sich auch der Arbeitsmarkt. Man könnte fast schlussfolgern, dass der Markt in der aktuellen Situation doch nicht alles zum Wohle der Mehrheit regelt.