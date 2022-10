Das Wunder von Halbturn

24 Pflichtspiele in Serie sind die Halbturner nun ungeschlagen – der Vereinsrekord wurde durch das 2:1 über Pamhagen geknackt. Was in diesem Kalenderjahr alles zu Buche steht? Aufstieg in die 2. Liga Nord und dort dann gleich Herbstmeister. Trainer Peter Herglotz lebt den Fußball wie schier kein anderer. Jetzt hat er auch die richtige Mischung aus verlässlichen Legionären und hoffnungsvollen Eigenbauspielern gefunden.

Dazu gelingt dem Tausendsassa-Coach von einer Runde zur nächsten, das Feuer bei den Kickern frisch zu entfachen – ein Ausrasten gibt es unter einer Herglotz-Regie nicht. Den Jungen eine Chance zu geben, dies ist bei ihm keine Floskel, sondern Alltag. Steht zum 100er-Jubiläum im kommenden Jahr der Aufstieg in die Burgenlandliga an? Diese Frage müssen nun die Funktionäre beantworten. Ein „Ja“ würde den Youngsters ein sportlich wertvolles Ziel bieten – es wäre ein gewagtes, aber ehrliches Unterfangen.