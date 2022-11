Den See anders sehen

Ein spannender Vortrag des Freizeitforschers Peter Zellmann versuchte mit der Frage „Wer braucht den See?“ zu provozieren. Die Reflex-Antwort lautet: Alle, die am Tourismus hängen – und das sind sehr viele. Das stimmt natürlich, wir müssen aber endlich die tabuisierte Folgefrage stellen: Wann waren Sie denn das letzte Mal im Neusiedler See schwimmen (nicht nur Zecherl hineinhalten) oder sind mit einem Yacht-ähnlichen Segelboot in See gestochen?

Wer das „braucht“, ist zukünftig woanders besser aufgehoben, so ehrlich müssen wir uns sein. Wir müssen unseren See nicht „Verwörtherseen“, Werbung dahingehend auszurichten ist ein Fehler. Wir „brauchen“ die Gäste, die die Pannonische Natur, den See als Teil des einzigartigen Nationalparks „brauchen“. Radfahren, spazieren, Elektrobootfahren, Wein, Ruhe und Gastfreundlichkeit sind klimafest. Wer darauf baut, wird auch touristisch Erfolg haben.