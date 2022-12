Jagdschloss muss gerettet werden!

1792 wurde Esterházy-Jagdschloss am Föllikberg vom leidenschaftlichen Jäger Fürst Anton erbaut. Dafür tauschten (freiwillig?) die ansässigen Bauern ihre Weiden am Föllik für Fläche im Hornsteiner Wald. Danach zogen Kriege ins Land, Grenzen verschoben sich, das Schloss blieb, verfiel aber zusehens.

Großhöflein Pannatura: Entscheidung verschoben

Jetzt will die fürstliche Stiftung das Gelände wiederbeleben. Ein wichtiger Impuls für das potenzielle touristisches Juwel auf halben (Wander-) Weg zwischen Eisenstadt und den Seen in Steinbrunn und Neufeld. Wichtig ist jetzt, dass nicht nur – wie geplant – das Nebengebäude, sondern das Schloss selbst renoviert wird. Hoffentlich rangiert diese Riesen-Chance nicht hinter dem Nutzen für Esterházy (ein neues Pannatura-Gebäude) und die Gemeinde Großhöflein (Kommunalabgaben). Sonst verfällt auch sie, genau wie das Jagdschloss.