Am Wochenende wird die Eisenstädter Innenstadt wieder zur Partymeile und damit zur verkehrstechnischen Ausnahmezone. Die Runde um die Fußgängerzone kann man wegen des Vergnügungsparks nicht fahren. Die meisten Busse werden vom Domplatz ausgelagert, um Platz für die „Ironstage“ und ihr jugendliches Publikum zu machen.

An Parkplätze direkt bei der Fuzo ist gar nicht zu denken – dennoch werden die meisten Besucher sich dadurch nicht ihre gute Laune verderben lassen. Sie werden eben von der Feldstraße, der Osterwiese oder gar vom Krautgartenweg zum Stadtfest marschieren – oder ein mit dem Taxi kommen.

Einmal im Jahr wird Parken und Fahren in der Innenstadt, obwohl erschwert, kein Beschwerdegrund sein. Warum? „Is‘ ja Stadtfest.“ Diese Einstellung sollten sich jene, die sich gerne über die „katastrophalen Parkmöglichkeiten“ in der Innenstadt aufregen, auch für den Rest des Jahres behalten. Denn letztendlich sind genügend Parkplätze wenn schon nicht direkt vor den Geschäften, so doch in wenigen Minuten zu fuß erreichbar.

Artikel #97144970