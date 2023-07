Aus Fehlern sollte man auch lernen

Solarenergie macht uns unabhängig von zweifelhaften Energie-Lieferanten und zweifelhafter Preis-Gestaltung internationaler Märkte. Gegen ihren Ausbau ist wohl niemand. Sobald der Ausbau aber ansteht, finden sich schnell NIMBYs. Das steht für „Not In My Back Yard“, oder, gut Burgenländisch: „Owa ned in meiner Gassn“. Die Politik kann über diese NIMBYs drüberfahren oder sie überzeugen. Letzteres wird aber nicht gelingen, wenn die Politik und Burgenland Energie die Fehler der Planung des PV-Parks in Wimpassing wiederholt. Dort wurde den Anrainern nicht die Benefits aus Nickelsdorf (eigene Paneelen mit fixiertem und günstigem Tarif) geboten. Auch wurde alles auf die Esterhazy-Karte gesetzt. Natürlich ist es leichter, mit einem Großgrundbesitzer verhandeln zu müssen. Es sind aber die kleinen Bauern vor Ort, ihre Familien, Freunde und Kunden, die die Politik überzeugen muss. Sonst werden sie zu NIMBYs – und zur Mehrheit.