Die Burgenlandligisten aus Klingenbach, Pinkafeld, Leithaprodersdorf, Siegendorf und Ritzing mussten in diesem Sommer aufgrund von Corona-Fällen oder Verdachtsfällen Zwangspausen einlegen. Daher bestand die erste Runde der Burgenlandliga auch nur aus vier anstelle von sieben Begegnungen.

Es ist keine allzu gewagte Prognose, wenn man behauptet, dass diese Spiele nicht die letzten sein werden, die abgesagt werden müssen. Das aktuellste Beispiel ist das für Dienstag angesetzte und abgesagte BFV-Cup-Duell zwischen Oberpullendorf und Leithaprodersdorf, das dem Virus nun schon zum zweiten Mal zum Opfer fiel. Daher muss die Vorgehensweise, die der SV Oberwart und der ASK Horitschon am vergangenen Wochenende an den Tag legten, Mode machen.

Da das Virus die Gegner der beiden Vereine außer Gefecht setzte, zog man kurzerhand (mit Einverständnis des BFV) das Spiel der 11. Runde vor. Das verlangt von Trainern und Funktionären eine gewisse Flexibilität. Die Trainer können ihre Teams nicht punktgenau auf den nächsten Gegner vorbereiten, die Vereinsverantwortlichen müssen ihre Kantinen vielleicht spontan bestücken. Alles Opfer, die man in Zeiten wie diesen in Kauf nehmen muss. Die Freude, überhaupt Spiele bestreiten zu können, muss im Vordergrund stehen. Und dazu ist von allen Beteiligten natürlich auch der berühmte Blick über den Tellerrand gefragt.