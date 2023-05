Brandstifter statt Feuerwehr

Der neue Remax-Immo-Spiegel lässt für Immobilienpreise in Stadt und Bezirk nichts Gutes ahnen. Während durch Teuerung für Bau und Kredit die Nachfrage und damit die Preise in Wien und St. Pölten sinken, steigen sie bei uns um ein Sechstel. Und das in Krisenzeiten. Die bisherige Antwort war, an der klassisch kapitalistischen Schraube zu drehen, die überhitzte Nachfrage mit mehr Angeboten zu beruhigen – sprich: bauen. Der konzeptlose Bau-Boom der letzten Jahrzehnte hatte aber gegenteilige Wirkung: Unser Wohnraum wurde ein Investment für ganz Ostösterreich, der Immo-Markt noch heißer. Die einzige Lösung ist die dörflich-vorkapitalistische: Die Gemeinden müssen Grund kaufen, umwidmen und zuerst den eigenen Familien zu den Selbstkosten anbieten. Der Rest kann ja immer noch auf den freien Markt gehen: Er bessert die Gemeindekasse auf, reicht aber nicht, um die Preise groß zu beeinflussen.