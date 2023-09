Der Preis des Wegwerfens

Was gar nicht angesprochen wird, aber mitschwingt, ist das Thema Bauschutt. Der macht am gesamtburgenländischen Müllberg einen doppelt und dreifach so großen Haufen als unser Haushaltsabfall. Während uns also ein schlechtes Gewissen wegen Plastikflaschen gemacht wird, schmeißen viele Bauherren tonnenweise Plastikfenster einfach weg. Immerhin: Die bekommen wohl keinen Bauherrenpreis. Noch wichtiger wäre, dass die Politik das Wegwerfen und Abreißen teurer und das Erhalten und Renovieren günstiger machen würde.

Übrigens: Der Autor dieser Zeilen redet nicht nur gescheit daher, sondern richtet gerade selber einen 60er-Bau her.