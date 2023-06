E_Cube: 10 Jahre ohne Konzept

„Eisenstadts multifunktionaler Jugendtreffpunkt“, das hätte der E_Cube werden sollen. Auf der Homepage ist der Hinweis, dass hier ein „Jugendtreff mit betreuter Jugendarbeit“ existieren sollte, mittlerweile still und heimlich entfernt worden. Auf der Facebook-Seite hat man aber vergessen die Spuren zu verwischen: „Im Bereich E_Music“ soll Bands ein Probenraum geboten werden. Klingt alles schön, das Problem: Nichts davon ist wahr.

Band-Proberaum, Wuzzler, Jugendarbeit, nicht einmal eine Couch gibt es. Sogar das WC ist gesperrt – es könnte ja (trotz 24/7 Videoüberwachung rund um den E_Cube) etwas passieren. Was bleibt ist eine mittelmäßige Event-Location.

Man muss es so deutlich sagen: Die Stadt hat nicht einmal ehrlich versucht, hier ein attraktives Angebot für Jugendliche zu schaffen. Mitspracherecht ist viel zu oft nur eine Karotte vor der Nase. Am Ende bleiben Alibi-Aktionen, für die junge Menschen als Feigenblatt herhalten dürfen. Das frustriert und hält die Jugend davon ab, sich aktiv einzubringen. Ein paar redlich Bemühte ändern daran auch nichts – der Fisch beginnt am Kopf zu stinken.

Statt sich selbst zum 10. Geburtstag eines gescheiterten Projekts auf die Schulter zu klopfen, wäre für die Verantwortlichen ungeschönte Selbstreflexion angesagt.