2015 strandeten Tausende von Flüchtlingen in Österreich, und auch in Eisenstadt landeten einige Hundert. Als der Winter kam und die eilig erbaute Zeltstadt nicht mehr genügte, wurde ein altes Telekom-Gebäude zum Flüchtlingsquartier umgebaut. Der Anfang des heutigen „Haus Franziskus“, in dem die Caritas damals begann, die in der Landeshauptstadt gestrandeten Flüchtlinge zu betreuen.

Der Ton gegenüber Flüchtlingen ist seit damals rauer geworden, doch sie sind noch da und mit ihnen die Aufgabe für das „Haus Franziskus“. Von den ursprünglich 150 Plätzen werden heute noch 120 von Asylwerbern belegt. Die Caritas bietet ihnen hier eine Schlafmöglichkeit, Betreuung und Deutschkurse. Doch mittlerweile ist auch Platz für diejenigen, die in ihrem Heimatland Österreich „gestrandet“ und ohne Obdach sind.

Damit wird zweierlei deutlich: Zum Einen, dass alle „Gestrandeten“ die gleichen Bedürfnisse haben – ob Flüchtling oder Obdachloser im eigenen Land. Zum Anderen, wie wichtig Häuser wie dieses sind und bleiben, sodass man sich jederzeit für ihren Erhalt stark machen sollte.

