Eisenstadt: Da waren es schon sieben

Die Gemeindepolitik ist die unmittelbarste – und dennoch am meisten unterschätzte – Ebene der Politik: Was in Brüssel oder Wien beschlossen wird, braucht oft Jahre, um über die Leitha zu kommen. Was der Gemeinderat in Eisenstadt, Zillingtal, Loretto, Stotzing oder Klingenbach heute beschließt, steht morgen schon vor unseren Haustüren.

Mit diesen Gemeinden beginnt der BVZ-Gemeinderatswahl-Schwerpunkt, der den Leserinnen und Lesern die Entscheidung am 2. Oktober erleichtern soll. Sie wird heuer so schwer fallen, wie selten zuvor.

In Eisenstadt haben sich neben den vier Gemeinderatsparteien auch NEOS, MFG und nun auch „Klartext“ ins Rennen eingeschaltet. Die Liste tritt sogar im kleinen Zillingtal neben SPÖ, ÖVP und Grünen an. In Klingenbach, Loretto und Stotzing gibt es den gewohnten Zweikampf zwischen SPÖ und ÖVP, der natürlich auch nicht zu unterschätzen ist.