Erstaunlich konstruktive Diskussionkultur

Wer schon einmal eine Gemeinderatssitzung live verfolgt hat (was jedem Bürger zu empfehlen ist!) weiß, wie eine typische Diskussion abläuft: Eine Fraktion legt ihren Standpunkt dar, die anderen halten dagegen. Das gegenseitige Anpatzen führt oft zu Ärger und Stagnation oder einer Mehrheitspartei, die ihr Ding durchzieht. Aber es geht auch anders. Im Steinbrunner Gemeinderat, einem der jüngsten und weiblichsten Dorfparlamente, wird ebenfalls hart diskutiert. Doch man gönnt dem politischen Mitbewerber auch Erfolge: „Ja, der neue Vorschlag basiert auf eurer guten Vorarbeit“, oder „Wenn ihr das so ausverhandelt - chapeu!“ war dort etwa zu hören. Auch Punkte, die ohne Einbindung der Opposition im Bürgermeisterinnen-Büro entschieden werden könnten, wurden abgestimmt. Freiwillig. Wer meint, im Gemeinderat gehe es darum, der Konkurrenz eins auszuwischen, handelt kurzsichtig: Konstruktive Zusammenarbeit währt nämlich doch am Längsten.

