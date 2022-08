Gemeinderäte werden bald bunter

Die Zeiten, in denen man das Kreuzerl entweder bei Rot oder Schwarz machen konnte, sind langsam auch im Burgenland vorbei.

In Vorarlberg und Tirol sind Personenlisten schon jahrelang die Norm. Am 2. Oktober kommen auch bei uns ein paar neue Farben, Buchstaben und damit auch Personen und Meinungen dazu. Nicht nur in Eisenstadt, wo sieben Listen antreten, sondern auch in mittelgroßen und kleinen Gemeinden wie Breitenbrunn oder Zillingtal mit fünf bzw. vier Listen.

Das macht unsere Demokratie besser, wir dürfen sie aber trotzdem nicht mit einem Eisgeschäft verwechseln: Mit der großen Auswahl beginnt die Arbeit für das Wahlvolk nämlich erst. Man muss sich genau informieren, wem man das Vertrauen schenkt. Das ist mühevoll, aber wichtig. Denn eines gilt beim Eis-Tandler wie in der Lokalpolitik: Konkurrenz belebt das Geschäft.