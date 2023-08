Genau so geht's nicht

Die sollte eigentlich abwägen, welche Art von Ansiedelung dem Burgenland und was den Anrainergemeinden Müllendorf und Großhöflein gut tut. Das gelang zweifelsfrei bei der Ansiedelung von Gurkenprinz, auch Schlumberger ergibt im Weinland Burgenland Sinn. Aber bei den fast leerstehenden Lidl- und Garbe-Ungeheuern sowie der jüngsten Ansiedelung (siehe Seite 15) wurde das bravourös verfehlt: Die Logistik ist eine Branche, die in naher Zukunft (in China und Japan schon jetzt) höchstgradig automatisiert wird, keine Arbeitsplätze aber umso mehr Verkehr, Lärm, Abgase und versiegelten Ackerboden produziert, Lebensqualität verringert. Leonhard Schneemann wäre gut beraten, hier nicht nur als Wirtschafts- sondern auch als Soziallandesrat zu denken.