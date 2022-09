Jetzt wird‘s langsam heiß

Nein, das ist nicht schon wieder die nächste Kolumne über Wetter, Dürre, Trockenheit, diesmal geht es um die Gemeinderatswahl. Die ist tatsächlich am 2. Oktober, man will es kaum glauben, war es den ganzen Sommer über doch verdächtig ruhig. Das mag daran liegen, dass wir ganz andere Probleme hatten.

Wenn in der Ukraine Menschen sterben, bei uns der See austrocknet und Holz zum neuen Gold wird, denkt man eher weniger an die Zusammensetzung des nächsten Gemeinderates. Dazu kommt, dass der Wahlzettel bunter denn je ist: Bei zehn FPÖ-Listen im Bezirk, acht Grünen, acht Bürgerlisten, dreimal MFG und zweimal „Klartext“ fällt das alte Hick-Hack zwischen Rot und Türkis weiter unter den Tisch als je zuvor. (Vermissen wird das ohnehin niemand.)

Vor der Wahl stehen also noch einige Fragezeichen. Das Gute bei Lokalwahlen: Man kann bei Kandidierenden selbst nachfragen. Bitte tun Sie das auch!