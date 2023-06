Kommentar Kein Rad wird teuer

Lesezeit: 2 Min Markus Kaiser

Markus Kaiser über... Foto: LexiKaiser

Z ugegeben etwas vermessen nennt sich der Autor dieser Zeilen gerne „Der radelnde Reporter“ - in Anlehnung an österreichs Journalistenlegende, den „rasenden Reporter“ Egon Erwin Kisch. Weniger vermessen ist der Grund: Wenn man es in Eisenstadt eilig hat, sollte man das Rad nehmen und nicht das Auto. Mit 25 km/h braucht man in der Stadt der kurzen Wege nicht wirklich länger als mit 50, zieht man jetzt noch Stau und Parkplatzsuche ab, ist man meist sogar schneller. Und man hat Sport gemacht, war an der frischen Luft und hat etwas für das Klima und gegen die Überforderung des Stadtverkehrs getan.