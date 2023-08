Regen ist kein Allheilmittel

Ja, wir haben wieder 20 Zentimeter mehr Wasser im Neusiedler See als noch im Vorjahr. Die Zügel bei der Zuleitung, dem Schilfmanagement und den Rückstaubecken-Bau schleifen lassen, dürfen wir trotzdem nicht. Bereits Mitte der 2000er Jahre wurde wegen anhaltender Trockenheit über eine Zuleitung diskutiert. Es gab sogar schon Pläne, wie die BVZ erfuhr, aber dann kam eine Regenperiode und die Pläne wanderten in Prioritätenliste nach unten...

Was man bei dem Regen auch bedenken sollte: Trotz der vielen theoretischen Diskussionen werden nur die wenigsten der Regentropfen aufgefangen, die meisten versickern (was eh gut ist), verdunsten (was nicht sein müsste) oder werden außer Landes abgeleitet (was nicht mehr sein dürfte).