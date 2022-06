Sei nicht „cringe“, gönn dir Kolumne

Die weißen Haare lügen nicht, auch der Autor dieser Zeilen musste Google bemühen, um herauszufinden, was „Generation Z“ (alias „die Jugend von heute“) eigentlich sagen will. Die Sozialistische Jugend etwa ruft Jugendliche in Eisenstadt dazu auf, sich „Zukunft zu gönnen“. Für die Junge ÖVP war es davor schon „cringe“ (also „zum Fremdschämen“), wenn man kein Mitglied bei ihnen sei. Hinter diesen plakativen Phrasen stecken aber durchaus ernstzunehmende Inhalte.

Einerseits fressen die hohen Wohnungspreise – gegen die die SJ in Eisenstadt protestieren will – immer mehr vom niedrigen Einstiegsgehalt junger Menschen auf. Andererseits – typisches wie wichtiges JVP-Thema – hindern bürokratische Hürden gerade junge Menschen an der Unternehmensgründung. All das macht den schwer verständlichen Zynismus junger Menschen schon verständlicher.