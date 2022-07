Strom kommt nicht aus der Steckdose

Im „Wolfgarten“ der Neunziger war folgender Streich sehr beliebt: Hatte ein Kind eine Haube oder Kappe auf, zogen die anderen sie ihm mit den Worten „Der Pfarrer hat gesagt: Licht sparen!“ so ins Gesicht, dass es finster wurde. Blöder Streich, aber dennoch haben alle Kinder mit religiösem Eifer die Lichter in unbenutzten Klassenräumen abgedreht.

Ob das wirklich vom Pfarrer kam, oder eine Folge der Energiekrise durch den Golfkrieg war, erschließt sich Kindern natürlich nicht. Fix war: Stromsparen, das ist wichtig.

Heute haben wir es uns in unserem Wohlstand gemütlich gemacht. Der Thermostat steht im Winter auf 25, im Sommer auf 18 Grad. Es ist mutig, mit diesen Gemütlichkeiten zu brechen, wie Eisenstadt es jetzt tut und so fünf bis zehn Prozent Strom spart. Wenn alle EU-Gemeinden nachziehen, wäre das ein schönes Loch in den globalen Kriegskassen.