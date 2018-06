Oft wurde sie totgesagt, doch nun feierte die Pannonische Tafel in Eisenstadt ihr zehnjähriges Jubiläum. Die treibende Kraft hinter dem Projekt, Andrea Roschek, hat sie damals gegründet aus Ärger darüber, was alles in Supermärkten weggeworfen wird.

Mittlerweile ist die Tafel viel mehr als eine Nahrungsmittelauslieferung: Andrea Roschek und rund 50 Freiwillige bieten Essen für jene, die sich nicht einmal eine Semmel leisten können. Sie bieten eine Anlaufstelle für jene, die durch das Sozialsystem rutschen. Sie bieten Schlafmöglichkeiten für jene, die sonst auf Parkbänken schlafen müssten. Sie haben Deutschunterricht für Flüchtlinge angeboten, als das offizielle Österreich noch mit deren Planung beschäftigt war. Sie bieten Beschäftigungsmöglichkeiten für jene, die sonst keinen Sinn sähen.

Andrea Roschek ist für Behörden und Politik mitunter unbequem, weil sie auf Zustände hinweist, die man nicht gerne sieht. Man sollte meinen, in zehn Jahren wäre einiges leichter für sie geworden. Fakt ist aber: Ein Engagement wie das des Tafel-Teams ist heute mehr denn je notwendig.