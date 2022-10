Teurer Dornröschenschlaf

„Verborgene Schätze“ kennt man eigentlich aus dem Urlaub, dort sind sie dann aber nur selten verborgen. Die Unterbergstraße in Eisenstadt aber ist es definitiv. Seien Sie sich ehrlich: Hätten Sie gewusst, wo diese genau liegt?

Dabei ist genau diese Gasse ein Symbol für unsere Landesgeschichte, im Guten wie im Schlechten. Die jüdische Volksgruppe konnte hier Shabbat feiern, als sie andernorts in Europa schon verfolgt wurde. Der rassistische Hass hat aber auch das Leben am Unterberg ausgelöscht. Die kleinen Häuschen, die fast alle (ausgerechnet die große Synagoge wurde eingerissen) stumme Zeugen dieser schrecklichen Zeit sind.

Dabei hätte das Grätzel so viel Potenzial, vor allem touristisches. Außer in Wien-Leopoldstadt gibt es in ganz Österreich nichts Vergleichbares. Dieses Viertel nicht zu beleben dürfen wir uns – im Sinne der Stadt-Finanzen und Identität – nicht leisten!