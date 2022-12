Teures Lehrgeld

Wenn man so ins Wulkatal hinunterschaut, sieht man an unzähligen rauchenden Schornsteinen, dass die Holzöfen Hochsaison haben. Das ist gut fürs Klima: Holz wächst wieder nach und wandelt während der Jahre des Nachwachsens wesentlich mehr CO2 um, als es beim Verbrennen freisetzt.

Man könnte also hoffnungsvoll auf den Nebel im Wulkatal blicken und mit ungetrübter Freude die aus Energiespargründen nicht mehr ganz so hell gehaltenen Lichter der Adventmärkte in Eisenstadt, Siegendorf und sicher vielen mehr betrachten.

Auch der Autoverkehr ist auf unseren Autobahnen rückläufig, am Messpunkt Großhöflein – ein Zankapfel seit Jahrzehnten – ist sogar der Schwerverkehr rückläufig.

Und, dass das nicht einer weisen Einsicht, sondern einem schrecklichen Krieg mit schmerzhaften Teuerungen geschuldet ist, könnte man dem Weihnachtsfrieden zu Liebe hier ja auch unerwähnt lassen.