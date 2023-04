Trockener See: Jetzt nur nicht nachlassen!

„Wenn es so weiter geht, ist im Herbst kein Fährbetrieb mehr möglich!“ Nein, das sagen die Fährenbetreiber nicht aktuell, sondern schon im Jahr 2013. Oder: „Die Schlammabsetzbecken wurden errichtet, mit dem steigenden Wasserstand aber nicht mehr gepflegt.“ Erraten, auch nicht heuer, sondern bereits 2003.

Scheinbar trocknet nicht nur der Neusiedler See periodisch aus. Auch das Interesse an wichtigen Maßnahmen für Erhalt und Pflege des Steppensees flacht in regelmäßigen Abständen wieder ab. Nämlich dann, wenn die lang ersehnten Regenfälle Erleichterung bringen.

Tatsächlich ist der Wasserstand des Neusiedler Sees zuletzt messbar und sichtbar angestiegen. Aber: „Dran bleiben!“ heißt nun die Devise. Denn wenn die Diskussion um Schilfmanagement, Seezufluss und co. nun wieder einschläft, stehen wir vielleicht schon bald wieder hilflos vor einer halbleeren Gatschlacke.