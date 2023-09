Kommentar Verkehr und Gewohnheit

E s ist wirklich ärgerlich, weil so ganz und gar nicht zweckdienlich, dass gerade die Zukunftsthemen so überemotionalisiert sind. Denken Sie doch einmal nur fünf Jahre zurück: Wer hätte sich damals gedacht, dass Themen wie Impfen, Wetter oder Verkehr so aufregen, dass Menschen deswegen sogar auf die Straße gehen?

Unemotional betrachtet liegt etwa beim Thema Verkehr ja so vieles auf der Hand: Nein, wir werden das Klima nicht retten, wenn wir auf der Georgistraße Tempo 30 statt 50 fahren. Aber wir reduzieren Lärm und Feinstaub für die Anrainer, Kindern können sicherer auf der Straße spielen oder Radfahren. Das muss auch ein Anliegen der Autofahrer sein: Jedes Rad mehr ist ein Konkurrent bei der Parkplatzsuche weniger. Der Zeitverlust liegt im Sekundenbereich. Selbst wenn die ganze Neusiedler Straße nur mehr ein 30er wäre, würde Autos eine rote Ampel mehr Zeit kosten. Es braucht zu konkreten Verkehrsprojekten eben auch ein Umdenken - und mehr Gelassenheit.