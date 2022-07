Vor eigener Türe kehren

Es ist zweifelsohne eine gute Nachricht: Der Mega-Bau in Fertőrákos steht vor dem Aus, es scheint Probleme bei der Finanzierung zu geben. Geld ist teurer geworden (wegen der steigenden Zinsen) und die See-Erhaltung auch (wegen des sinkenden Wasserstandes). Dazu kommt, dass nun doch keine verlängerte A3 Wiener Wertschöpfung nach Fertőrákos bringt. Das hat das überdimensionierte Prestigeprojekt gleich weniger prestigeträchtig gemacht.

Hoffentlich entsteht auf den Trümmern dieses Mega-Baus ein sinnvolles, mit der Natur und Wünschen der Menschen in der Region in Einklang stehendes Projekt. Ein Beispiel an unserer See-Seite zu nehmen braucht sich Ungarn freilich nicht. Auch hier werden Millionenprojekte immer weiter in den See hineingetrieben. Den Investoren gefällts, die Menschen rund um den See können nur die Köpfe schütteln. Jetzt wendet die Natur das Blatt...