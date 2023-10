Kommentar Was kostet Kostbares?

W er von einer fast wärmeautarken Wohnung in ein Haus mit Gas-Heizung zieht und die erste, sechsmal so hohe Vorschreibung bekommt, ist zwangsweise gegen höhere Preise und Gebühren. So auch der Autor dieser Zeilen, da können Sie sicher sein. Aber: Die explodierten Energie-Preise haben schon eine Sparsamkeit bei den Menschen bewirkt, die jahrzehntelange Wohlfühl-Parolen nicht geschafft haben. Das ist zweifelsohne etwas Gutes.