Wasser wäre da, aber Geld ist knapp

Die Regenfälle der letzten Wochen und Monate kamen genau rechtzeitig, sie haben die See wieder - nicht ganz aber doch ein bisschen - aufgefüllt, die Wein-Feste wie das in Mörbisch oder Kleinhöflein aber verschont. Diese freuen sich über Rekordzahlen. Verdammt heiß geworden ist es jetzt auch noch. Beste Wetterbedingungen für einen erfolgreichen Sommertourismus. Die Strände rund um den See sind aber noch überraschend leer. Hat die Teuerung den potenziellen Gäste zu viel Geld aus dem Säckl gezogen, als dass sich noch ein See-Ausflug ausginge? Wohl eher nicht. Eine BVZ-Umfrage ergab zwar, dass sich 27 Prozent den Urlaub nicht mehr leisten können (eigentlich ein Warnsignal an die Politik!), über 40 Prozent wollen aber „Urlaub daheim“ machen. Fernreisen kommen nur noch für sieben Prozent in Frage. Die Strände am See dürften sich also bald wieder füllen - spätestens, wenn der „Mamma Mia!“-Turbo zündet: Die Hotels rund um Mörbisch - hörte es die BVZ läuten - wissen jetzt schon kaum noch, wohin mit den Anfragen.