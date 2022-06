Wenn schon Versiegelung, dann so

Schon bei der Vorstellung war herzerwärmend erkennbar, dass sich nicht ein weiterer internationaler Großkonzern im Müllendorfer Industriegebiet niederlässt, sondern ein groß gewordenes burgenländisches Familienunternehmen.

Folgerichtig entsteht im eigentlich malerischen Tal zwischen Leithaberg und Föllik nicht ein weiteres (leerstehendes!) Betonmonster, sondern ein moderner grüner Campus, den Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei der Präsentation völlig zurecht „Ansiedlungs-Idealbeispiel“ nennen durfte.

Auch der Wert, der hier geschaffen werden soll, geht über die Kommunalabgaben hinaus. Schulklassen können in diesem architektonischen Prachtstück die Lebensmittelproduktion direkt miterleben. Das ist besonders wichtig in Zeiten, in denen man glaubt, Strom käme aus der Steckdose und Geld aus dem Bankomaten.