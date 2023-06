Kommentar Wenn sich zwei streiten...

Markus Kaiser über... Foto: LexiKaiser

... freut sich in Verwaltungsfragen eben nicht der Dritte, sondern dann steht oft einfach alles. Wer in den Neunzigern seinen Führerschein gemacht hat, kennt die Diskussion bereits seit drei Jahrzehnten: In gewissen Kreuzungen gibt es zu den Stoßzeiten einfach kein Weiterkommen. Dass es etwa bei der Nagelreiter-Kreuzung nicht öfter scheppert, grenzt an ein Wunder.

Dieses ungute Gefühl verdeutlichte nun auch eine Umfrage der Mobilitätsorganisation VCÖ. Dort diskutierten Teilnehmer eher über Ampeln und Zebrastreifen. Aber wenn erst die Großbaustelle Kirchäcker fertig ist und ein ganzes Oslip dort wohnt und autofährt, wird sich zeigen, dass nicht einmal ein Tunnel den Kreuzungsbereich noch retten kann. Das kann nur eine grundlegende Verkehrswende. Und das weiß die Politik in Stadt und Land zwar, sie ist aber schwer unter einen Hut zu bringen. Es bräuchte in politischen Patt-Situationen eine unabhängige Stelle, die automatisch angerufen wird und zeitnah entscheiden muss. Wir haben lang genug gewartet.