Wohin mit der Jugend?

„A blast from the past“, quasi ein Nachbeben aus der eigenen Vergangenheit, nennt man in den USA das Gefühl, das kommt, wenn man sich lieb gewonnen Dingen aus der Vergangenheit vergegenwärtigt. Das waren in dieser Woche die Cselley Mühle und das ehemalige „Cocktail“ alias Haydn-Kino. Bei der einen endet eine Ära.

Selbstverständlich kann man dem neuen Team der „Mü“, die jetzt „Csello“ heißen will, nur alles Gute wünschen. Ein pannonisches Mekka der Jugendkultur wird sie aber definitiv nicht mehr sein. Eine andere Institution kommt zurück: Das Haydn-Kino wird als Programm-Kino und Kulturort sicher Anziehungskraft für die vielen Kulturbegeisterten und wohl auch situativ für Jugendliche haben. Ein Ort, wo junge Menschen ihr Jungsein feiern können – mit allen positiven (Jugendkultur) und negativen (Lärm) Folgen – wird dem Bezirk aber fehlen. Dabei schulden wir das der Jugend eigentlich.