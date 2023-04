Zeitloser Stil und stillose Zeiten

Als vor knapp 15 Jahren das Joseph Haydn Konservatorium vom typischen Szauer-Brutalismus-Bau zur modernen rot-weiß-roten „Schachtel“ umgebaut wurde, hielt sich die Begeisterung über die neue Optik am Oberberg eher in Grenzen. Zu knallig, nicht in die Umgebung passend, „futuristisch“ - so etwa lautete die gängige Meinung der „Bergler“ beim Gassentratsch.

Doch einerseits gewöhnt sich das Auge an fast alles, andererseits ist das Gebäude optisch gut gealtert. Nun wird aber erneut um- und ausgebaut. Was die Umwelt freut, sehen nicht unbedingt auch die Anrainer positiv: es wird für den Ausbau kein zusätzlicher Boden versiegelt, sondern „aufgestockt“.

Aber was heute noch ungewohnt ist, kann morgen schon gefallen - vorausgesetzt, man geht bei Bau und Planung behutsam vor. Noch einen giftgrünen Augenfang am Fuße des Leithagebirges wünscht sich am Oberberg niemand - die stilsicheren Musiker am allerwenigsten.

Baustart in Eisenstadt Joseph-Haydn-Konservatorium wächst über sich hinaus

