Kostenfalle PKW

Es ist natürlich ein bisschen kalt für dieses Thema, aber wann soll man denn Bilanz ziehen, wenn nicht am Jahresende? Sehr oft – und zugegeben eher im Sommer – erging der Appell hier an die Eisenstädterinnen und Eisenstädter, die Alltagswege in der Stadt mal ohne Auto auszuprobieren. Das schont die Nerven und die Umwelt, der Zeitverlust beim Zu-Fuß-Gehen ist überraschend gering, mit dem Rad ist man oft sogar schneller, der Stadtbus fährt heuer übrigens noch gratis. Überhaupt sind die versteckten Mehrkosten des PKW ein vernachlässigter Faktor: Ein Haushalt, der von zwei auf einen PKW reduziert, spart sich über 4.000 Euro monatlich, hat die Mobilitäts-Organisation VCÖ errechnet. Ähnliches gilt für die vielen Firmen in Eisenstadt: Das Fördern von Fahrgemeinschaften, E-Bikes und E-Lastenräder im Fuhrpark spart beiden Seiten Geld und ist besser für das Klima – auch innerbetrieblich.