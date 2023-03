Nach der Lektüre eines burgenländischen Geschichtsbuchs muss man sich fast ein bisschen Gewalt antun, um sich aus der Büßerhaltung wieder aufzurichten. Denn die Zeit, in der wir Österreichs Aschenputtel waren, ist vorbei. Wir sind jetzt mit harter Arbeit und viel Zusammenhalt als Bezirk und Stadt in die zehn kaufkraftreichsten Regionen Österreichs aufgestiegen. Wir gehen aber immer noch in die Knie als stünde der Fürst vor uns, wenn sich ein Unternehmen – kaufkraftstarke Beute witternd – bei uns ansiedeln will.

Das ist erfreulich, ja, aber das Blatt hat sich gewendet: Wer sich hier ansiedeln will, schuldet uns was – nicht mehr umgekehrt. Ortskerne stärken statt den grünen Ortsrand versiegeln, Parkplätze unterirdisch und PV aufs Dach zu machen sowie heimische Fachkräfte anzustellen und unsere Produkte anzubieten – drunter sollten wir es nicht mehr machen. Die fleißigen Menschen des Bezirks haben bereits Rückgrat bewiesen – jetzt ist die Politik dran.