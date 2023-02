Mutig in die neuen Zeiten

In der Vorwoche wurde in der BVZ ein düsteres Bild über den Status Quo der heimischen Gastro-Betriebe gezeichnet. Nicht von ungefähr: Gleich mehrere Traditionsgasthäuser aus dem Bezirk finden sich neben Restaurantführern auch auf der Börse „willhaben“, die Monatsabrechnung sorgt ebensowenig für Jubel wie die neuen Vorschreibungen für Strom und Gas.

Den Menschen bleibt weniger Geld im Börserl, das dann beim Wirt ausgegeben werden kann. Gegen Monatsende findet man vielerorts beunruhigend leicht einen freien Tisch. Doch es gibt auch Lichtblicke und positive Ausreißer, trotz Krieg, Krise und Inflation. So freut sich Familie Steffanich in Rust über einen erfolgreichen Betriebsstart ihrer „Hofmeisterei“. In Oggau sperrt das kultige „Herztröpferl“ von Maria Siess nach einer krankheitsbedingten Auszeit wieder auf. So mutig unsere Wirtsleute auch sind, eines steht fest: Ohne finanzielle Unterstützung ist in vielen Lokalen bald endgültig „Sperrstund“.