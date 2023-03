1. Klasse als Sprungbrett

Der SC Breitenbrunn ist bekanntlich die momentane Nummer eins in seiner Spielklasse und wurde bis vor kurzem noch von Marco Cadek gecoacht. Er ist ein aufstrebender und äußerst ambitionierter Trainer, der nun die Chance erhalten hat, in die Burgenlandliga zum SV Schattendorf zu wechseln. Die Entscheidung, seinen Herzensverein Breitenbrunn zu verlassen, war für ihn mit Sicherheit keine einfache. Nachvollziehbar ist der Wechsel aber allemal. Schließlich ist Cadek ein Typ, der in der Karriereleiter immer weiter nach oben kommen will. Zwei Spielklassen höher zu coachen ist eine Möglichkeit, die nicht jeder bekommt. Bleibt abzuwarten, ob der 39-Jährige die schwierige Aufgabe „Abstiegskampf“ erfolgreich meistern kann. Viel wichtiger bleibt aber eine allgemeine Erkenntnis: Ein Trainer-Transfer wie dieser macht die 1. Klasse für Coaches noch attraktiver. Wenn nicht nur Kicker ein Sprungbrett für Größeres vorfinden, ist das eine tolle Spielwiese.