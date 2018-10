In der Burgenlandliga schwächeln sowohl Wimpassing als auch Parndorf II. Das Worst-Case-Szenario würde bedeuten, dass gar drei Klubs aus der 2.Liga Nord im Juni 2019 runter müssen.

Tabellenschlusslicht Frauenkirchen hat schon zum Saisonstart gewusst, dass man vor einer äußerst schwierigen Saison steht. Bezahlte Söldner mussten gehen, billigen Arbeitskräften muss nun Trainer Jürgen Bruck das Vertrauen schenken. Und genau das fehlt: kein Sieg, kein Selbstvertrauen, kein Glück im Abschluss. Abgeschossen wird der Coach nicht, Obmann Werner Kandl weiß zu genau, was er an seinem Trainer hat. Nämlich einen Mann, der die Ärmel hochkrempelt und weitermacht. Stellt sich nur die Frage: auch in der 1. Klasse Nord?

In Kittsee ging es am Sonntag rund. Trainer Stefan Horny soll sich in seiner Muttersprache mit den slowakischen Legionären angelegt haben – sehr zum Missfallen der heimischen Kicker. Es wäre kein Wunder, wenn der ehemalige Aufstiegs- und Erfolgstrainer am Samstag in Gattendorf gar nicht mehr auf der Bank sitzt.

Wer behält hingegen (noch) die Nerven? Illmitz‘ Günther Wally hilft in schwierigen Situationen sein Fachwissen. Und der Andauer Martin Kaintz hat sich mit zwei Siegen das verschafft, was man nun gerade jetzt zum Arbeiten so dringend braucht: etwas Ruhe.