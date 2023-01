Die nächsten Wochen sind entscheidend

Sechs Runden vor Schluss des Grunddurchgangs steigt allmählich die Spannung. Die Oberwart Gunners sind nach dem Aus im Cup-Halbfinale vor eigenem Publikum entsprechend frustriert, wollen in der Liga aber weiter um die Spitzenplätze kämpfen. Bei den BBC Nord Dragonz aus Eisenstadt, am anderen Ende der Tabelle, geht es dagegen darum, sich von den Abstiegsplätzen fernzuhalten und eine gute Ausgangsposition für die Liga- und Punkteteilung zu erkämpfen.

Mit einem Sieg im Duell der Aufsteiger könnten sie am Sonntag die Fürstenfeld Panthers hinter sich lassen und trotz Punkteteilung einen spürbaren Vorteil – statistisch wie mental – in die heiße Phase der Liga mitnehmen. Als Saisonziel haben die Drachen den Saisonerhalt ausgegeben. Trotz Rivalität darf man dafür auch in Oberwart die Daumen drücken – dem heimischen Basketball zuliebe.