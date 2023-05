Die Qualität ist da

Langsam, aber sicher, geht zwei Burgenlandliga-Trainern der Schmäh aus. Klingenbachs Wolfgang „Willi“ Hatzl und Sankt Margarethens Franz Lederer rudern mit ihren Teams seit Wochen der Erfolgswelle hinterher. Was beide Mannschaften im Herbst noch auszeichnete – die Leichtigkeit, der Spielwitz und vor allem die Treffsicherheit – fehlt im Frühjahr. In beiden Lagern wütet dazu der Verletzungsteufel, die Kadersituation ist eher angespannt. Grund zur Sorge gibt es aber nicht.

Das Burgenlandliga-Duo aus dem Bezirk Eisenstadt hat sich in der Hinrunde einen fetten Punktepolster erarbeitet, so können beide Teams trotz aktueller Unserie unbekümmert drauflos spielen. Qualität ist in beiden Mannschaften definitiv vorhanden, auch wenn man diese – im Falle von Klingenbach – durch mehrere Abgänge im Winter auch eingebüßt hat. Nun kommt eben die Jugend zum Zug, um die großen Fußstapfen auszufüllen und sich für die neue Saison bereits zu beweisen – auch kein Nachteil.